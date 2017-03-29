大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎開出2注
2017-03-29 22:24
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月29日）開獎的第106000025期大福彩頭獎、大福獎都摃龜；第106000075期今彩539，頭獎2注中獎，每注可得獎金800萬元，分別由金門縣金沙鎮汶沙里五福街28號的「金福來彩券行」及桃園市楊梅區青山里青山一街9號1樓的「進乾彩券行」開出。
第106000025期大福彩中獎號碼為：「12、19、20、23、31、32、39，特別號16。」頭獎摃龜；貳獎共2注獲得，每注可得25萬元；參獎共116注獲得，每注可得4000元；肆獎共2198注獲得，每注可得400元；普獎共1萬6651注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共4注獲得，每注可得10萬元。
第106000075期今彩539中獎號碼為「05、08、19、23、24」，頭獎共2注獲得，每注可得800萬元；貳獎共218注獲得，每注可得2萬元；參獎共7367注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬8201注獲得，每注可獲得50元。
第106000075期39樂合彩中獎號碼為「05、08、19、23、24」，四合共14注中獎，每注可得21萬2500元；三合共183注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6710注中獎，每注可得1125元。
第106000075期3星彩中獎號碼為「491」，正彩共13注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第106000075期4星彩中獎號碼為「9252」，正彩共6注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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