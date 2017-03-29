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駁財政部 台新林維俊：董事改選雙方共同決定是事實陳述

2017-03-29  21:55

〔記者王孟倫／台北報導〕財政部昨日新聞稿點名，台新金財務長林維俊所稱「2014年彰銀董事改選日期，由台新金控與財政部共同決定」，此說法悖離事實、誤導視聽;對此，林維俊今天澄清，這完全是事實陳述，且有會議紀錄可查，並無違誤。

由於財政部在本周二（28日）發布新聞稿指出，2014年彰銀董事改選，當時由台新金掌握經營權，卻未能在2014年9月29日前寄發董事會開會通知，亦未於10月7日前召開董事會決定股東會日期、議案等，因此，函請金管會依《證券交易法》規定，令彰銀在限期辦理董事改選作業。

因此，財政部認為，台新財務長林維俊指稱，「2014年董事改選日期是台新金控與財政部雙方共同決定」，明顯悖離事實，實屬不當。

對此，林維俊表示，基於台新金控財務長之職責，必須對財政部回覆兩點聲明：首先，彰銀2014年股東臨時會之召集日期及進行董事改選等，這是由台新金及財政部雙方代表組成的彰銀董事會，並在當年10月21日「全體同意通過」。

換言之，他強調，雙方共同決定，完全是只是單純的「事實陳述」，何來財政部所言的悖離事實或誤導視聽？

其次，就今年彰銀即將改選董事任期，林維俊也質疑，有別於上屆彰銀董事會，本屆目前彰銀董事長及四席一般董事、全為財政部指派;而今年3月董事會卻通過決議，下屆董事任期從今年6月16日開始。

林維俊質疑，上述決議，已經違反彰銀公司章程第18條第2項規定：「第24屆董事任期為二年七個月」，及彰銀2014年股東臨時會決議：「第24屆董事任期為2014年12月9日至2017年7月8日止」。他直言，以公股代表如此違法行徑，令人無法理解。

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  • 台新金財務長林維俊回應財政部，上屆彰銀董事會是由公股及民股組成，2014年改選日期當然為雙方共決。（資料照，記者王孟倫攝）

    台新金財務長林維俊回應財政部，上屆彰銀董事會是由公股及民股組成，2014年改選日期當然為雙方共決。（資料照，記者王孟倫攝）

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