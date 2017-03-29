「壹諾」擅自變更傳銷制度 公平會重罰400萬
2017-03-29 21:39
〔記者廖千瑩／台北報導〕竟然有這款的傳銷公司！公平會調查發現，壹諾廣告行銷有限公司從事多層次傳銷，卻擅自變更傳銷制度，未事先向公平會報備，加上不理會傳銷商退出退款，估至少逾700人受害，違反多層次傳銷管理法，今遭公平會重罰400萬元罰鍰。
「壹諾廣告行銷公司違反多層次傳銷管理法很多條，因此今天才會重罰！」公平會主委黃美瑛強調，況且這家公司疑似有產品虛化的狀況，公平會除了祭出重罰，同時也將此案移送檢察機關偵辦。
黃美瑛說，壹諾公司已向該會報備停止實施多層次傳銷行為，公平會也已自完成報備名單中刪除壹諾公司。而有關壹諾公司是否涉及變質多層次傳銷，違反多層次傳銷管理法第18條規定部分，依同法第29條規定，因涉有刑事責任，該會並已移請檢察機關偵辦。
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