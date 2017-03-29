本土「台灣Pay」功能升級 「金融卡雲支付」上線
2017-03-29 21:04
〔記者李靚慧／台北報導〕Apple Pay正式進入台灣，但本土品牌「台灣Pay」功能也進一步升級，財金資訊公司鎖定發卡量近億張的「台灣金融卡」，宣布「金融卡雲支付」功能正式啟動，以搶攻龐大的轉帳、網購商機。
財金資訊公司與台灣行動支付今日宣布，正式開通HCE金融卡雲支付服務，這也是財金公司繼TSM行動金融卡後，進一步將「HCE 與 Tokenization」技術，運用至金融卡行動支付領域。
財金資訊公司董事長趙揚清今日指出，國人平均手上有四至五張金融卡，晶片金融卡至去年底發卡張數逾一億張，流通卡高達九千四百萬張，相較於信用卡目前的支付占比僅二成四，政府要推動電子支付「五年倍增」的政策，不可忽視使用金融卡的「年輕族群」及「未持有信用卡族群」。
趙揚清表示，透過「金融卡雲支付」，民眾可將金融卡綁入手機，同時進行「近端」與「遠端」的消費購物、轉帳、繳費稅、提款等服務，功能較信用卡更為全面。
此外，雲支付也將在今年第三季，加入QR code功能，目前財金公司正著手訂定QR code統一標準，屆時，Apple手機用戶就可下載「t wallet+ APP」，iPhone手機的支付工具除了Apple Pay外，還可使用「t wallet+ APP」，綁定金融卡以QR Code掃碼付款。
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