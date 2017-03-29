大福彩、今彩539 開獎囉！

2017-03-29 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月29日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大福彩：12、19、20、23、31、32、39，特別號16。

今彩539：05、08、19、23、24。

39樂合彩：05、08、19、23、24。

3星彩：491。

4星彩：9252。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」