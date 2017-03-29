大福彩、今彩539 開獎囉！
2017-03-29 20:59
〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月29日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大福彩：12、19、20、23、31、32、39，特別號16。
今彩539：05、08、19、23、24。
39樂合彩：05、08、19、23、24。
3星彩：491。
4星彩：9252。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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