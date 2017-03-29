東森購物上架中華電信MOD 年營收可望增加
2017-03-29 19:25
〔記者王憶紅／台北報導〕東森國際（2614）旗下子公司「森森購物」與「東森購物」將在4月1日起合併為「東森購物」，而東森購物與中華電信今（29日）舉行頻道上架發表會宣布，東森購物電視頻道將自4月1日起在中華電信MOD數位電視上推出3個電視購物頻道，東森購物預期，在未來一年中，來自MOD的營收將達6億元。
國家通訊傳播委員會（NCC）在3月核准電視購物頻道在MOD上架，市場推估，MOD整體用戶數可望從目前133萬戶成長到200萬，東森國際指出，中華電信MOD一直是東森購物強而有力的通路夥伴，MOD用戶為高消費族群，2016年平均客單價達2961元，會員偏好商品類別為家用品、美妝保養與流行服飾。2016年隨選購物商城的營業額更達1.3億，市場潛力可期；預估在4月1日起增加3個頻道後，伴隨隨選購物商城與廣告播放的整體效益發揮，東森購物預期在未來一年中來自MOD的營收將達6億元。
東森國際指出，子公司購物事業的營運加溫，加上巴拿馬散裝船日租金自年初以來一路走高，首季漲幅已達50%，適度減輕了東森國際散裝航運事業的虧損壓力。
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