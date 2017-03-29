再生能源達發電量20％目標 投融資需求1.8兆元

新政府積極推動發展再生能源，目標2025年將占發電量20%。（資料照，記者李靚慧攝）

2017-03-29 19:22

〔記者陳梅英／台北報導〕新政府積極推動發展再生能源，目標2025年將占發電量20%，為達此目標，經濟部估計，太陽光電需1.2兆元資金投入，離岸風電也需要6100億元資金，合計約1.8兆元，考量再生能源回收期長，尤其離岸風電還在起步階段，籌資不易，國發會將與經濟部、金管會等部會合作，透過各種手段，引導資金投入綠能產業。

國發會表示，發展再生能源是我國重要政策方向，未來也有極大市場潛力，但是再生能源發電業主要是以未來長期售電予台電作為投資收益來源，回收期長；以發展風電來說，特別是離岸風電開發更具有初期資本投入高，且因涉及海事工程，技術難度也高，影響國內企業參與投資的意願。

此外，我國發展離岸風電尚在起步階段，國內金融機構普遍認知不足，風險評估能力缺乏，投融資上相對保守，造成國內再生能源發電業者面臨嚴重籌資問題。

在投資方面，將鼓勵國發基金與壽險業等長期資金投入；另外，金管會也將協助業者規劃多元化綠色商品，並舉辦再生能源金融高峰會，由幾家具綠能專案融資經驗的金融機構進行經驗分享；經濟部與標檢局建立再生能源電廠的第三方檢測與驗證制度，以提升發電系統品質與風險控管等。

其中，國發基金上週才剛開過管理會，通過參與寶德能源增資，金額為4.25億元，官員表示，業者除了可以向國發基金提出投資申請外，國發基金也有機械設備輸出貸款等可供外界利用。

根據政府提出的5加2創新產業之「綠能科技產業推動方案」，2025年再生能源占比將達20%，其中，預計風電累計裝置容量要達4.2GW、太陽能光電累計裝置容量達20GW，依據經濟部能源局估計，要達到前述目標，太陽光電將需1.2兆元資金投入，離岸風電需要6100億元投入。