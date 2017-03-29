三星S8登場 供應鏈概念股可望受惠

2017-03-29 23:15

〔記者王憶紅／台北報導〕三星在紐約發表2017全新產品，包括年度旗艦手機Galaxy S8、 Galaxy S8+，法人指出，Galaxy S8、 Galaxy S8+是去年Galaxy Note7自燃事件後首次登場的旗艦手機，三星對安全性極為重視，若無意外，則台廠的三星供應鏈包括大立光（3008）、晶技（3042）、超眾（6230）、雙鴻（3324）、奇鋐（3017）等可望受惠。

三星發表的2017產品，包括有新一代無邊際螢幕Galaxy S8、Galaxy S8+旗艦手機，及其串聯裝置Gear VR（含遙控器）、第二代Samsung Gear 360度全景相機、DeX行動工作站。

三星年度旗艦手機5.8吋的Galaxy S8 以及6.2吋的Galaxy S8+，共有金、銀、黑、藍、紫灰多種顏色，功能方面，S8主打全新智慧介面Bixby語音助理，除可以圖像辨識外，也首度採用人工智慧（AI），在蒐集用戶習慣，將即時提供相關資訊。Bixby上市初期僅支援英文。Galaxy S8、S8+全球首發為4月21日，台灣的上市時間未定。

在2016年底Galaxy Note7因自燃事件停產之後，Galaxy S7 edge成為三星主要銷售的高階手機。根據調查公司IHS Markit公布的統計資料顯示，在Android陣營中，Galaxy S7 edge是2016年全球出貨量最多的智慧型手機。三星指出，Galaxy S7/S7 Edge去年全球出貨量較前一代機種（Galaxy S6/S6 Edge）多出1000萬支。

台灣三星指出，Galaxy S系列（1-7代）在台累積銷量近220萬支，而Galaxy S7系列開賣後至今11個月銷售量相較去年同期Galaxy S6系列成長約14%。