| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 財經

三星S8登場 供應鏈概念股可望受惠

2017-03-29  23:15

〔記者王憶紅／台北報導〕三星在紐約發表2017全新產品，包括年度旗艦手機Galaxy S8、 Galaxy S8+，法人指出，Galaxy S8、 Galaxy S8+是去年Galaxy Note7自燃事件後首次登場的旗艦手機，三星對安全性極為重視，若無意外，則台廠的三星供應鏈包括大立光（3008）、晶技（3042）、超眾（6230）、雙鴻（3324）、奇鋐（3017）等可望受惠。

三星發表的2017產品，包括有新一代無邊際螢幕Galaxy S8、Galaxy S8+旗艦手機，及其串聯裝置Gear VR（含遙控器）、第二代Samsung Gear 360度全景相機、DeX行動工作站。

三星年度旗艦手機5.8吋的Galaxy S8 以及6.2吋的Galaxy S8+，共有金、銀、黑、藍、紫灰多種顏色，功能方面，S8主打全新智慧介面Bixby語音助理，除可以圖像辨識外，也首度採用人工智慧（AI），在蒐集用戶習慣，將即時提供相關資訊。Bixby上市初期僅支援英文。Galaxy S8、S8+全球首發為4月21日，台灣的上市時間未定。

在2016年底Galaxy Note7因自燃事件停產之後，Galaxy S7 edge成為三星主要銷售的高階手機。根據調查公司IHS Markit公布的統計資料顯示，在Android陣營中，Galaxy S7 edge是2016年全球出貨量最多的智慧型手機。三星指出，Galaxy S7/S7 Edge去年全球出貨量較前一代機種（Galaxy S6/S6 Edge）多出1000萬支。

台灣三星指出，Galaxy S系列（1-7代）在台累積銷量近220萬支，而Galaxy S7系列開賣後至今11個月銷售量相較去年同期Galaxy S6系列成長約14%。

廣告
  • 三星年度旗艦手機5.8吋的Galaxy S8 （圖左）以及6.2吋的Galaxy S8+（圖右）。（台灣三星提供）

    三星年度旗艦手機5.8吋的Galaxy S8 （圖左）以及6.2吋的Galaxy S8+（圖右）。（台灣三星提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Galaxy S8 S8 Samsung 三星
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧洛神花蜜豬肉
異國風✧以色列雞排
貓奴必學✧貓咪餅乾
５招解決結塊砂糖！
轉寄

標題：三星S8登場 供應鏈概念股可望受惠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月29日‧星期三‧丁酉年三月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.