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西門町再現過億透店交易案 拆算1樓每坪單價破千萬

北市西門町商圈再度出現單筆過億的透店成交資訊，該筆過億透店坐落武昌街行人徒步區，總價2.15億元，是實價揭露上路以來，該商圈總價第3高的店面交易資訊。（記者徐義平攝）

2017-03-29  17:33

〔記者徐義平／台北報導〕根據最新實價揭露資訊，去年11月，北市西門町商圈再度出現單筆過億的透店成交資訊，該筆過億透店坐落武昌街行人徒步區，總價2.15億元，是實價揭露上路以來，該商圈總價第3高的店面交易資訊，也是第4筆總價2億以上的透店交易案。房仲指出，倘若實際拆算1、2樓每坪單價，1樓可望破千萬元。

根據實價揭露資訊，該筆實價揭露店面分別登錄兩筆資訊，一筆為武昌街二段，另一筆則是後側緊鄰的中華路巷內門牌，雖然該透天店面的屋齡超過60年，但該店面就位處西門町熱門的行人徒步區段，周邊有知名鴨肉店與運動用品店，目前由彩妝與髮廊承租中，兩筆登錄合計成交2.15億元，1、2樓與騎樓面積共計約為33.5坪，土地面積約為37.5坪。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，西門町徒步區內是店面與租金較佳的區段，熱門路段的透天店面有些價格甚至超過2億元，由於西門町是國內著名的觀光商圈，熱門路段的沿街店面，仍有熱絡的觀光人潮與國內青少年的消費族群支撐，即使陸客減少，但受到的衝擊有限，由於區域內的店面條件不一，店面的行情大多由年租金報酬2％回推計算。

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