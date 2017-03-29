宏正去年獲利創新高 今年衝南向再拚成長

2017-03-29 17:29

〔記者王憶紅／台北報導〕全球KVM多電腦切換器市佔率最高的宏正（6277），去年每股獲利6.6元，創近10年新高，毛利率達60.1%，創歷史新高，法人指出，宏正在積極推動南向政策，以及毛利率較高的專業影音出貨今年可望有2位數的成長下，預期今年營收、獲利可望再創新高。

宏正財務長陳新宇指出，對今年營運審慎樂觀，但仍要看匯率走勢，匯率是今年營運最大變數。

宏正的三大產品線為遠端管理KVM、環控和矩陣影音切換產品，其中遠端管理KVM去年營收年增17%，而屬於高階影音產品包括環控和矩陣影音切換，則年增31%，去年佔營收比17.8%，預計今年營收可望有2位數的成長。

在銷售區域方面，亞洲地區佔營收最高，約達47%，陳新宇說，亞洲地區過去五年的複合成長率成長6%，在積極推動南向政策、密集推出行銷活動，以及亞洲地區貨幣相對強勢下，預期今年亞洲地區的營收佔比可望超過50%。

陳新宇說，東協國家朝向智慧城市發展，配合南向政策，宏正今年第一季有行銷團隊積極在印尼、新加坡、印度、馬來西亞等地布局，對泛亞地區今年表現相當樂觀。

宏正全球13國有辦事處，3個研發中心，超過500個專利。去年營收49.35億元稅後盈餘7.88億元，每股盈餘6.6元，董事會通過擬配發現金股利5.8元，以今日收盤價84.4元計算，若順利填息，現金殖利率約6.8%。