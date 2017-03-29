13年努力有成 台灣美景放送全球55國

圖為2017國際自由車環台賽，各國車手在台北101前起跑出發。（外貿協會提供）

2017-03-29 16:56

〔記者羅倩宜／台北報導〕國際自由車環台賽明（30日）進入最後一天賽程，職業車手在台灣的山間水邊呼嘯而過，畫面透過網路直播及歐洲體育台Eurosports放送，搶攻全球數億自行車人口，替台灣的産業、展覽、體育、觀光，做了最好宣傳。但不為人知的是，這個努力從13年前就開始。

台北國際自行車展上週六閉幕，隔天2017國際自由車環台賽（Tour de Taiwan）就在台北鳴槍，全球21支車隊竸逐佳績，替下半年的歐洲大賽暖身。不少選手是各國車迷追蹤的焦點，因此過去四天，車手穿梭台北101大樓、北海岸白沙灣、桃園角板山、南投日月潭的畫面，都透過網路放送出去。

中華民國自由車協會副秘書王美香表示，「直播影片中，不時『置入』空拍的台灣風光、台北自行車展畫面，順便做城市和展覽行銷。」

今年環台賽有兩大創舉。一是五天賽事全程直播，放在youtube供全球車迷點閱；二是首度與歐洲體育台合作，放送地區高達55國。

王美香說，當初外貿協會提議將自行車展結合環台賽，可說是小兵立大功。「看完展覽的商務客，會留下來看比賽；職業車手也提前幾天來看展，採購給車隊使用。」她説，歐洲車隊的領隊，還自己開店引進台灣産品，「據我所知，法國、荷蘭、比利時都有。」

但13年前，自行車展和環台賽，還是各辦各的。前者在每年三月，後者在每年九月。「當初我們認為，兩個活動結合，可替彼此大大加分。」外貿協會秘書長葉明水説，第一年合辦，觀眾和車迷不多；十幾年下來，國內自行車愈做愈好，台廠如巨大、美利達、KHS都贊助職業車隊。國際自行車總會UCI親自來看展並觀賽，發現各方面條件齊備，決定將環台賽升格為2.1級的認證賽事。

自由車協會表示，環台賽已成全亞洲焦點。因冬季結束，選手需要暖身，台灣有不同地形和氣溫的考驗，也有供應鏈完整的車展可採購。「今年很多三級車隊報名，但車道有限，我們只能控制在21隊。」

有趣的是，車隊一邊比賽，還不忘血拼。王美香説，台北的選手村，有很多廠商來談生意。「協會負責幫選手把空車箱載到終站，結果發現，行李怎麼愈載多？原來他們採購了很多自行車零組件，打包帶回國。」

圖為車手在環台第三站的桃園市開香檳。（中華民國自由車協會提供）

圖為國際自由車環台賽各國選手在第一站台北等待鳴槍的情景。（記者羅倩宜攝）

圖為各國車手在石門水庫的陡坡上衝刺。（中華民國自由車協會提供）

圖為美國聯合赫斯隊車手奪下單站冠軍。（外貿協會提供）