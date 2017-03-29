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神基認列華孚處分中國廠 去年EPS年增68.04％

2017-03-29  16:19

〔記者卓怡君／台北報導〕神基（3005）今日召開董事會通過去年財報，去年合併營收204.07億元，年增11.30%，去年營業利益為22.04億元，年增52.63%，去年歸屬於母公司業主淨利為20.80億元，年增63.27%，去年每股稅後盈餘為3.68元，年增68.04%。

若以單季來看，神基第4季合併營收為60.29億元，年增18.24%，營業利益為6.78億元，年增33.46%，去年第4季稅後獲利為9.55億元，年增161.64%，每股稅後盈餘為1.69元。神基表示，第4季稅後淨利較去年同期大幅增加，除了營運事業單位之獲利貢獻，另外轉投資華孚科技出售上海中鎂廠股權，神基以權益法依比例認列約4.65億元，扣除此一次性收益，去年第4季獲利為4.9億元，年增34.25%。

神基亦通過股利分派案，擬配發每股現金股利3元，該股利分派案將提交6月23日舉行之股東常會決議。

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  • 神基董事長黃明漢看好公司今年營運。（記者卓怡君攝）

    神基董事長黃明漢看好公司今年營運。（記者卓怡君攝）

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