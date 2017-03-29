藍天耕耘電競NB 今年出貨目標175萬台

2017-03-29 16:05

〔記者卓怡君／台北報導〕藍天（2362）開拓電競NB有成，藍天NB事業群執行副總經理簡義龍指出，對今年NB表現樂觀看待，全年出貨目標175萬台，年增近30%，因電競NB產業競爭加劇，未來將加強發展專業高階機種，以維持毛利率與獲利水準。

藍天去年第4季單季稅後淨利2.39億元，季增583%，年增26%，但因人民幣兌美元繼續貶值超過6.8%，去年淨利下滑至5.96億元，相較前年的10.31億元減少4.36億元，主要因匯損增加4.46億元所致，去年每股盈餘0.92元，擬每股配發現金股利0.7元，配息率76%。

藍天積極耕耘高階客製化筆電市場，因高階產品銷量佔比增加，拉高整體平均銷售單價，年增約達10%，去年NB營收141億元，年增4%，去年在中國NB出貨量突破50萬台，出貨佔比達40%，預估今年中國仍有兩位數%的高成長。

百腦匯去年10月在上海推出新型態商場，市場反應正面，蘇州、天津兩店將重新整修轉型，百腦匯自營的「樂之」科技智慧體驗館更是一大亮點，目前樂之科技智能體驗館內約有300多個品牌、近7000個商品，為中國智能科技、物聯網領域最專業、最大的實體通路，轉投資的群光廣場去年表現亦不俗。