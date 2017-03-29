三大法人買超43億 外資買超27億
2017-03-29 15:09
台股集中市場三大法人外資、投信、自營商買超，合計買超新台幣43.35億元。（資料照，記者王孟倫攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、投信、自營商買超，合計買超新台幣43.35億元。
外資今天買超27.65億元，投信買超2.79億元，自營商買超12.91億元。三大法人合計買超43.35億元。
台股今天跌20.20點，收在9856.25點，成交值新台幣870.13億元。
|106年03月29日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,423,868,960
|1,150,781,406
|273,087,554
|自營商（避險）
|3,645,780,336
|2,627,748,025
|1,018,032,311
|投信
|1,044,474,809
|765,318,767
|279,156,042
|外資及陸資
|24,967,975,143
|22,202,509,090
|2,765,466,053
|合計
|31,082,099,248
|26,746,357,288
|4,335,741,960
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