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三大法人買超43億 外資買超27億

台股集中市場三大法人外資、投信、自營商買超，合計買超新台幣43.35億元。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-03-29  15:09

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、投信、自營商買超，合計買超新台幣43.35億元。

外資今天買超27.65億元，投信買超2.79億元，自營商買超12.91億元。三大法人合計買超43.35億元。

台股今天跌20.20點，收在9856.25點，成交值新台幣870.13億元。

106年03月29日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,423,868,960 1,150,781,406 273,087,554
自營商（避險） 3,645,780,336 2,627,748,025 1,018,032,311
投信 1,044,474,809 765,318,767 279,156,042
外資及陸資 24,967,975,143 22,202,509,090 2,765,466,053
合計 31,082,099,248 26,746,357,288 4,335,741,960

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