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手機APP下載量 MIC︰6成3民眾超過15個

2017-03-29  14:44

〔記者陳梅英／台北報導〕資策會產業情報研究所（MIC）針對台灣民眾的「APP使用者行為」進行調查分析，發現2016年有63％民眾的APP下載數量在15個以內。其中，主要持有APP類型前5名為「通訊（77.9％）」、「遊戲（64％）」、「網路購物（46.2％）」、「交通運輸（40.7％）」、「照片與視訊（40％）」。

資策會MIC產業分析師邱鈺雅表示，若探究交通運輸類APP下載排名是否因為Uber事件而受到影響，會發現Uber停止服務後，計程車叫車服務類APP隨後呈現上升趨勢，甚至穩定進駐旅遊類APP前5名，並位居叫車類APP首位，不排除出現Uber用戶回流其它交通運輸類APP的狀況，後續值得觀察。

邱鈺雅解釋，雖然國人對於App需求仍以通訊為最大宗，但遊戲已經成為行動裝置僅次於通訊的最重要功能。

根據調查，消費者每日最常使用的APP前5名為「通訊（73.3％）」、「遊戲（47.3％）」、「照片與視訊（17.6％）」、「網路購物（15.5％）」與「音樂與音效（14.9％）」。

邱鈺雅指出，如今很多遊戲設計為短耗時關卡，以配合現代人零碎的可支配時間，讓玩家在短時間內就可以獲得破關的娛樂性和成就感。反映在持有遊戲APP的用戶比例上，男性、女性幾乎沒有差別。進一步分析消費者使用行為，遊戲APP占比較高的原因，來自於目前遊戲APP有相當比例設定為免費或小額付費，消費者能夠以低成本不斷汰換遊戲，甚至同時下載多個遊戲APP，以維持新鮮感與享受切換不同遊戲的樂趣。

根據資策會MIC調查，不同性別在持有APP類型也顯示出差異：男性持有前3大類型為「通訊（75.1％）、遊戲（63.5％）、交通運輸（43.6％）」；女性則為「通訊（80.3％）、遊戲（64.5％）與網路購物（52.4％）」。

其中，女性網路購物APP持有比例遠高過於男性的38.8％；男性則在持有新聞雜誌APP比例（28.8％）遠超過於女性的17.3％。

關於網購APP女性持有比例高，邱鈺雅指出，這是由於男性購物習慣為低頻高額，比起女性也更偏好實體購物以便感受材質和質感。此外，目前消費者使用購物APP不一定會產生購物行為，反而將此類APP視為補充購物資訊與時尚潮流「知識」的媒體。

 

資策會MIC進一步調查使用者的APP付費行為發現，多數使用者（71.5％）並不會在任何APP上花錢，女性不付費用戶的比例（76.5％）明顯高於男性（65.5％），惟在「網路購物APP」付費用戶比例（6.1％）高於男性（5.5％）。

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  • 女性網路購物APP持有比例遠高過於男性的38.8％。示意圖，與新聞無關。（資料照，記者黃美珠攝）

    女性網路購物APP持有比例遠高過於男性的38.8％。示意圖，與新聞無關。（資料照，記者黃美珠攝）

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