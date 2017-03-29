台積電扯後腿 大盤：反攻9900點功敗垂成

2017-03-29 13:49

〔記者卓怡君／台北報導〕美股昨日反彈上漲，但台股在9900點關卡躊躕不前，小幅開高後隨即翻黑，權值股台積電（2330）、大立光（3008）、聯發科（2454）扯後腿，壓抑加權指數表現，今日買氣集中在蘋果概念股，擔綱穩定軍心要角，由於清明長假在即，成交量明顯萎縮，收盤下跌20.20點，收在9856.25點，成交量約870.13億元。

首季新台幣急升，匯損陰影籠罩，造成昨日中小型股殺聲震天，所幸美股昨日向上，新台幣今日走軟，中小型股暫獲喘息空間，重新活蹦亂跳，蘋概股因美國蘋果股價再創新高，今日成為多頭指標，玉晶光（3406）、欣興（3037）大漲，玉晶光尾盤亮燈漲停，股價創下近五年新高，適逢蘋果昨日公布去年前兩百大供應商名單，新加入的台灣廠商獲得買盤青睞。

面板股群創（3481）因夏普電視擴產，市場預估首季獲利可期，今日買單積極卡位，股價跳空大漲，帶動友達（2409）跟著上漲；矽晶圓漲價題材再度發威，相關個股重啟漲勢；華邦電（2344）尾盤一度亮燈漲停，再創波段新高。

法人建議，摩台指將在明日結算，加上清明長假在即，節前觀望氣氛濃厚，人氣退潮，由於美股近期上檔壓力大，新台幣急升不利台灣出口產業，將對台股上攻投下變數，外資近日大買，內資狂倒，指數不漲，台股風險加大，建議投資人降低持股部位，多看少做。