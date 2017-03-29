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玉山銀Apple pay 提供10％現金回饋

玉山銀Apple Pay即日起自六月底，不限通路與金額，可享有10%現金回饋。（圖為玉山銀提供）

2017-03-29  12:58

〔記者王孟倫／台北報導〕Apple Pay今日上線開通，國內首波搭配信用卡共有七家銀行。其中，玉山銀行表示，即日起至2017年6月底，以Apple Pay加入玉山信用卡並完成支付，不限通路與金額，享有10%現金回饋及星巴克大杯Latte乙杯。

玉山銀行今天宣布支援使用Apple Pay，玉山銀行黃男州總經理指出，玉山卡友透過Apple Pay將可在全國超過7萬家商店享有簡單且安全的支付體驗；他強調，Apple Pay 設定容易，使用者將可繼續享有信用卡所提供的所有獎勵與優惠。

此外，玉山銀也祭出優惠，即日起至6月30日止，以Apple Pay綁定玉山信用卡並完成支付，不限通路與金額，享有10%現金回饋及星巴克Latte大杯乙杯。

此外，若在4月13日至5月31日於王品集團消費，如王品牛排、西堤牛排、陶板屋、原燒、聚北海道昆布鍋等餐廳，單筆消費滿1,000元送100元抵用券。

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  • 玉山銀行黃男州總經理指出，Apple Pay 設定容易，卡友可繼續享有原有的優惠。（記者王孟倫攝）

    玉山銀行黃男州總經理指出，Apple Pay 設定容易，卡友可繼續享有原有的優惠。（記者王孟倫攝）

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