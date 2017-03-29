材料-KY垂直整合 挹注營收獲利成長
2017-03-29 12:44
〔記者張慧雯／台北報導〕材料-KY（4763）從2005年轉型生產二醋酸纖維絲束，目前已應用於菸用濾嘴為主，客戶主要集中在新興市場，現已在醋酸纖維的寡占市場中，擠身為全球第五大廠；展望2017年隨上下游的垂直整合佈局效益逐漸顯現，有助於營收獲利成長。
材料-KY集團在醋酸纖維絲束年產能1萬噸，達經濟規模後，開始將心力轉往上下游的垂直整合，以提升營運效率，增加營收、降低生產成本，由於醋酸纖維絲束原料占生產成本為最大宗，醋片成本又占原料成本9成以上，因此公司逐漸將營運重心放在整合上游原料醋片的擴產，去年上半年與中國兖礦集團全資子公司合資成立醋片廠─中峰化學有限公司。
而中峰化學今（29）日於山東省棗庄市舉辦新廠落成典禮，新廠座落於魯南高科技化工園區，生產基地占地50畝，預計4月設備單機試車，5月連動試車，6月正式投產，一期年設計生產醋酸纖維素2萬噸。
待新廠投產後，材料-KY可望透過中峰化學提供較低成本的原料，降低生產成本、進而提升毛利，毛利率將有機會再向上提升；另一方面，新廠生產出的塑料級醋片可運用於眼鏡框架、髮夾、鞋帶頭等新領域的運用，將可望為公司帶來新的營收挹注，實現新廠優化產品成本及擴充新產品領域營收的雙重效益，目前正積極拓展客戶中。
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