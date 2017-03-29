建商買地金額 首季較去年大增6.6倍

2017-03-29 12:20

〔記者徐義平／台北報導〕受到建商買地態度積極，第一季土地市場交易金額為189億元，相較去年同期的128億元，增加約61億元，增幅近5成，其中建商在本季積極購地，占首季整體土地交易佔比約57%。而且本季前十大土地交易案中，有7筆是建商所貢獻，首季建商合計買地金額高達108億元，較去年同期建商購地金額增加660%。

至於，本季單筆土地交易金額最高則是南港土地交易案，潤泰新砸下35億元跟國產實業子公司睿信建設所買下，土地交易面積約1600坪，每坪成交價近219萬元，相較高點時周邊的土地行情，有明顯感到修正。

高力國際資本市場及投資服務部執行董事黃正忠指出，本季主要受到建商購地買盤回温，促使土地市場成交金額超越去年同期，而本季土地交易金額最高的縣市則為台北市，金額約67億元，光是潤泰新與國壽兩筆購地金額便將近60億元，顯示北市精華區土地仍是首選，能買盡量買。

不過，反觀受到高額持有稅以及房市盤整等雙重因素影響，整體商用不動產買氣仍未開。繼去年全年僅703億元，低於2008年金融海嘯706億元，創近10年新低之外，今年首季更僅有59億元，不但相較去年同期大幅衰退超過6成，更是2012年以來同期最低紀錄。

李日寶指出，目前商用不動產仍以自用型買方為主，而且若碰上業主願意有感讓價，成交便會產生交集，以太子建設興建的內湖潭美大樓案為例，過往業主多半希望毛利能夠守住2成，但該筆交易案業主則將毛利降至13%，是促成該案能夠成交的主因。

但是目前多數業主讓價態度速度緩慢，加上整體商用不動產又以自用買盤為主，推測今年仍會呈現雙方拉鋸，全年可望維持700億的交易量。