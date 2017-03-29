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自逾2年半高點回檔 新台幣中午暫收30.224元 嘉市民宅大火 兒燒傷、母恐逃生不及 蓮花原精誇大害死人？淨水琉璃李得仕羈押禁見
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自逾2年半高點回檔 新台幣中午暫收30.224元

2017-03-29  12:05

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天受到國際美元轉強影響，自逾2年半高點回檔，中午暫以30.224元兌1美元作收，貶值5.4分，台北外匯經紀公司成交量為5.18億美元。

外匯交易員表示，新台幣表現相對抗跌，上午交易區間主要落在30.17元至30.22元，約在5分內波動，未能展現明顯貶勢，主因出口商季底的拋匯需求依舊猛烈。

外匯交易員指出，新台幣盤初小貶，目前市場多以漲多回檔視之，預料短線仍將呈現易升難貶格局。

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  • 自逾2年半高點回檔，新台幣中午暫收30.224元。圖為新台幣現鈔。（資料照，記者盧冠誠攝）

    自逾2年半高點回檔，新台幣中午暫收30.224元。圖為新台幣現鈔。（資料照，記者盧冠誠攝）

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