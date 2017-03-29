Apple Pay上線狀況多 網友抱怨連連

2017-03-29 11:54

〔記者廖千瑩／台北報導〕Apple Pay今天上線，果粉忙著體驗嘗鮮。不過Apple Pay首日上線狀況多，有網友表示 iOS 9系統不給加，被逼一定要更新軟體；也有網友說，今早使用Apple Pay在加入信用卡時，出現不能加卡情況，還有人則是強調客服驗證電話根本打不進去。

Apple Pay今天早上上線，七家銀行率先開放持卡人在iPhone手機上綁定信用卡，早上六點半開放綁定信用卡，七點系統正式開通，一早就有眾多果粉搶著嘗鮮，銀行也嚴陣以待，不過整個早上狀況還是不少，客服人員電話接到手軟。

批踢踢網站上馬上有網友分享，網友vickyya抱怨，「iOS 9不給加，逼我更新軟體」，也有網友說，今早嘗試加入信用卡，卻發生不能加卡的情況；也有網友指不能加卡與iOS最新的10.3版本有關。