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蘋果供應鏈榜上有名 散熱雙鴻、奇鋐股價早盤氣勢旺

2017-03-29  11:46

〔記者陳柔蓁／台北報導〕蘋果（Apple）公布2017年度的前200大供應鏈名單，這200家廠商合計佔蘋果2016年97％的採購支出，包括原物料、零組件、生產與組裝等。

台廠電聲部分，美律（2439）、富祐鴻上榜，散熱則有雙鴻（3324）、奇鋐（3017）。

觀察股價表現，雙鴻上漲逾3％，報94.2元，奇鋐上漲逾1％，報26.3元；美律漲多休息，報162.5元，富祐鴻沒有公開發行。

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  • 蘋果散熱供應商雙鴻（3324）。（記者陳柔蓁攝）

    蘋果散熱供應商雙鴻（3324）。（記者陳柔蓁攝）

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