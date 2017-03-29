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供應吃緊 外資看好上銀今年營運

外資看好上銀今年營運。圖為上銀在台北自動化機械展所展示的機械手臂。（記者羅倩宜攝）

2017-03-29  11:11

〔記者羅倩宜／台北報導〕外資高盛證券表示，上週赴中國參訪發現，工具機市場供應吃緊、且庫存水位低，另電子廠包括手機組裝、面板、新能源車等，都有新的投資，反映旺季需求發酵。高盛認為，今年像上銀（2049）這類的智慧自動化廠商，出貨將可創下歷史新高。

高盛在最新法人報告中指出，自動化元件大廠上銀去年第四季獲利不如預期，主要受非核心事業影響，其中包括太陽能事業虧損，但主力産品如螺桿及滑軌需求正常。上銀董事長卓永財在 3月初舉辦的自動化機械展中表示，訂單已滿到第二季，今年全球機械景氣明顯回溫，對營運審慎樂觀。

高盛表示，從去年第四季開始，上銀在本業的營運動能明顯復甦，將可抵銷匯率風險及太陽能事業虧損，另應收帳款天數及庫存天數也有很大改善，從第三季的168/110天降至138天/93天。第一季成品庫存應可進一步下降。

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