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手機也能登摺！「集保e存摺」APP推出

2017-03-29  10:55

〔記者陳永吉／台北報導〕集保結算所於今日推出手機存摺「集保e存摺」APP服務，提供投資人對證券存摺一個全新的體驗！本次推出的證券手機存摺「集保e存摺」APP服務，是集保結算所打造證券市場行動數位化環境重要的一環，集保e存摺APP的功能，結合行動科技，投資人透過網路即可於手機上登摺，即時掌握交易異動及持有部位；此外，投資人在手機上可安裝開設於不同證券商帳戶的存摺，「一機多摺」隨時掌握各集保帳戶之資產部位。

集保董事長林修銘表示，本次「集保e存摺」服務，除了落實政府推動金融科技的目標、響應數位時代潮流的趨勢外，更重要的是希望透過本項服務建立與投資人之間一個全新的數位管道，除了存摺功能外，將陸續推出依據投資人投資標的提供股務訊息及市場訊息推播，以及電子投票連結等服務，未來希望透過這個管道，提供更多加值內容，讓投資人享有更完整、即時的服務。

集保結算所現已規劃開放證券商可提供投資人透過臨櫃、網路及電話等多元管道申辦手機存摺服務；投資人申辦手機存摺只要簡單三步驟：「向證券商申請、安裝下載『集保e存摺』APP、開通證券存摺」即可完成。

另外，為鼓勵投資人安裝體驗「集保e存摺」服務，集保結算所更推出安裝早鳥活動，前5000名完成安裝「集保e存摺」APP並開通帳戶存摺的投資人，即可獲得200元超商禮券。

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  • 集保董事長林修銘。（記者陳永吉攝）

    集保董事長林修銘。（記者陳永吉攝）

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相關關鍵字： 手機存摺 林修銘 證券 證券存摺 集保 集保e存摺
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