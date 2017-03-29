台灣大Amazing A50 搶低階市場、31日開賣

2017-03-29 10:55

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣大（3045）今日宣布將再度推出自有品牌手機Amazing A50，台灣大表示，5.5吋的Amazing A50空機價3500元，希望Amazing A50在低階手機市場搶下一席之地。據了解，Amazing A50為中興代工。

台灣大自2012年推出自有品牌手機以來，累計銷售超過百萬台，根據市調機構調查指出，2016年智慧型手機台灣市佔率，台灣大哥大自有品牌手機名列第七，次於三星、Apple、華碩及HTC等品牌手機大廠。

台灣大指出，Amazing品牌手機是定位為產品高CP（性價比）特性，Amazing A50空機價僅3490元，挑戰全台最超值4G全頻5.5吋智慧型手機。Amazing A50將在31日開賣。