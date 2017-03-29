拚場Apple pay 遠傳friDay錢包用戶數突破60萬戶

2017-03-29 10:28

〔記者王憶紅／台北報導〕Apple pay登台，成為熱門話題，遠傳（3045）指出，除Apple Pay外，遠傳的friDay錢包用戶已突破60萬戶，另外，遠傳也提供Google Play Store、Apple iTunes Store電信帳單代收服務，遠傳提供多元化的行動支付服務。

遠傳指出，遠傳friDay錢包用戶數已突破60萬戶，交易筆數已達20萬筆，預計上半年換發100萬張NFC SIM，預計第3季4大電子票證全包、年底前適用通路將達2萬家以上。

在電信帳單代收服務方面，遠傳指出，是首家同時提供Android & iOS App商店雙平台電信帳單支付的電信業者，代收金額業界第一，也是首家同時提供台北、台中、高雄3大都會區停車費帳單代收服務的電信業者，不重覆付費用戶數超過210萬人。