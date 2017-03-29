| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
自逾2年半高點回檔 新台幣中午暫收30.224元 嘉市民宅大火 兒燒傷、母恐逃生不及 蓮花原精誇大害死人？淨水琉璃李得仕羈押禁見
 首頁 > 財經

生華科將上櫃 董座胡定吾：生技業需要成功故事

2017-03-29  10:13

〔記者陳永吉／台北報導〕致力於全新小分子抗癌新藥研發的生華科（6492）預計將於4月24日以每股162元掛牌上櫃。生華科董事長胡定吾表示，台灣生技業現在低氣壓，需要「成功的故事」，現在生華科可能是台灣生技業國際認同度最高的公司，因此生華科「捨我其誰」。

生華科致力於開發市場首見（First-in-Class）新藥，目前手上進度最快的兩項新藥，分別是CX-5461及CX-4945。其中CX-5461是目前亞洲唯一的SU2C（Stand Up to Cancer）Dream Team Drug，目前正在加拿大執行乳癌臨床一/二期人體試驗，如收案順利，預估今年6月可完成臨床一期。另外CX-5461也規劃最快於今年第二季啟動新的臨床計畫，規劃的適應症包括卵巢癌、攝護腺癌、胰臟癌等實體腫瘤適應症。

胡定吾表示，明年第二、三季CX-5461將可完成臨床二期，如果一切順利，有機會明年洽談授權事宜。

至於另一項新藥CX-4945於去年底拿到美國FDA膽管癌孤兒藥資格，已完成人體臨床第一階段，根據其臨床數據確認合併使用CX-4945與Gemcitabine及Cisplatin具有良好的耐受性及安全性。第一期臨床試驗，療效最佳的病患腫瘤縮小達70％，最長治療時間達22個療程（>80週），顯示CX-4945合併化療藥使用有更好的臨床治療效果，預計於2018年完成主要評估指標。

廣告
  • 生華科董座胡定吾。（記者陳永吉攝）

    生華科董座胡定吾。（記者陳永吉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 生華科 胡定吾
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧洛神花蜜豬肉
異國風✧以色列雞排
貓奴必學✧貓咪餅乾
５招解決結塊砂糖！
轉寄

標題：生華科將上櫃 董座胡定吾：生技業需要成功故事


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月29日‧星期三‧丁酉年三月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.