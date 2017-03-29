生華科將上櫃 董座胡定吾：生技業需要成功故事

2017-03-29 10:13

〔記者陳永吉／台北報導〕致力於全新小分子抗癌新藥研發的生華科（6492）預計將於4月24日以每股162元掛牌上櫃。生華科董事長胡定吾表示，台灣生技業現在低氣壓，需要「成功的故事」，現在生華科可能是台灣生技業國際認同度最高的公司，因此生華科「捨我其誰」。

生華科致力於開發市場首見（First-in-Class）新藥，目前手上進度最快的兩項新藥，分別是CX-5461及CX-4945。其中CX-5461是目前亞洲唯一的SU2C（Stand Up to Cancer）Dream Team Drug，目前正在加拿大執行乳癌臨床一/二期人體試驗，如收案順利，預估今年6月可完成臨床一期。另外CX-5461也規劃最快於今年第二季啟動新的臨床計畫，規劃的適應症包括卵巢癌、攝護腺癌、胰臟癌等實體腫瘤適應症。

胡定吾表示，明年第二、三季CX-5461將可完成臨床二期，如果一切順利，有機會明年洽談授權事宜。

至於另一項新藥CX-4945於去年底拿到美國FDA膽管癌孤兒藥資格，已完成人體臨床第一階段，根據其臨床數據確認合併使用CX-4945與Gemcitabine及Cisplatin具有良好的耐受性及安全性。第一期臨床試驗，療效最佳的病患腫瘤縮小達70％，最長治療時間達22個療程（>80週），顯示CX-4945合併化療藥使用有更好的臨床治療效果，預計於2018年完成主要評估指標。