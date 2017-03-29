Apple Pay開刷 國泰世華銀副董搶先體驗
2017-03-29 10:04
〔記者廖千瑩／台北報導〕Apple Pay今天開刷，首波上線的七家銀行大打優惠戰。國泰世華銀除了派出副董事長蔡宗翰一早搶先體驗，國泰世華銀也祭出綁定最高回饋150元的優惠，國泰世華銀副總鄭有欽說，國泰世華有600萬卡友，3成是蘋果iPhone用戶，盼180萬卡友都能透過Apple Pay輕鬆pay。
Apple Pay來了，台灣是第14個上線的國家，一早9點鄭有欽自己親身示範給平面媒體記者如何登入，一度因為同時間太多果粉湧入、瞬間流量太大導致塞車，顯見果粉引頸期待這項支付體驗已久。
鄭有欽說，國泰世華銀與他家銀行不同的是，只要登入行動網銀，可show出所有可綁定的銀行信用卡。國泰世華銀行MasterCard及Visa個人信用卡皆可綁訂Apple Pay，全台有超過10萬台PayWave感應式刷卡機支援付款，屆時也將引發換機潮。
迎接Apple Pay登台，即日起至6月30日前，國泰世華銀行卡友以Apple Pay消費，完成消費並登錄，可享100元刷卡金回饋，MasterCard前2萬名客戶再加碼回饋50元優惠。
國泰人壽的保戶已可在台北、新竹、台中、台南、高雄等地5個服務中心，透過Apple Pay輕鬆方便繳保費。無論出、入境松山機場、桃園國際機場，都可在國壽櫃檯使用Apple Pay購買旅遊保險，若刷國泰世華銀行之信用卡並使用Apple Pay刷旅行平安保險，享保費95折折扣。
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