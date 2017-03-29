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廣達去年獲利創十年低 早盤重挫摜破季線

2017-03-29  09:55

〔記者卓怡君／台北報導〕廣達（2382）去年營收與獲利同步下滑，去年稅後純益151.38 億元，年減15%，每股盈餘3.93元，為近十年新低，今日早盤出現失望性賣壓，早盤股價重挫逾5%，摜破季線支撐。

廣達向來善於匯兌避險，去年和碩（4938）、英業達（2356）、仁寶（2324）均出現大筆匯損，廣達去年匯兌反而賺了9.37億元，表現傲視同業，廣達每股擬配發3.5元現金股息，配發率達89%。

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  • 廣達去年獲利衰退，今日股價承壓。（記者卓怡君攝）

    廣達去年獲利衰退，今日股價承壓。（記者卓怡君攝）

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