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國台辦證實 李明哲涉危害國安被查
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全家便利商店3000家店舖 Apple Pay上線

2017-03-29  09:58

〔記者楊雅民／台北報導〕從今天起，消費者可在全台超過3000家全家便利商店店舖使用Apple Pay，改寫行動支付的面貌，既快速又便利。

全家表示，安全與隱私是 Apple Pay 的核心所在，當透過 Apple Pay 使用信用卡時，實際的卡號不會儲存在裝置或 Apple 的伺服器上，而是會指派一組獨特的「裝置帳號號碼」，經過加密並以安全方式儲存在你裝置上的 Secure Element 中。每筆交易均以獨特的一次性動態安全碼加以授權。

全家便利商店E-Retail事業部林志清部長表示，新零售時代來臨，相信向顧客支援使用 Apple Pay後，能為消費者提供更輕鬆便捷的購物體驗。

Apple Pay 設定容易，並且使用者將可繼續收到信用卡所提供的所有獎勵與優惠。在實體店內，Apple Pay 可配合 iPhone SE、iPhone 6 與後續機種，以及 Apple Watch 使用。

全家便利商店目前店舖內提供Apple Pay行動支付功能，僅限綁定台新信用卡。

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  • 全家便利商店從今天起透過感應刷卡機，提供Apple Pay刷卡服務，不過僅支援綁定台新銀行卡。（記者陳炳宏攝）

    全家便利商店從今天起透過感應刷卡機，提供Apple Pay刷卡服務，不過僅支援綁定台新銀行卡。（記者陳炳宏攝）

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