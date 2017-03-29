王品搭首波列車 13品牌可刷Apple Pay

Apple Pay今天（29日）正式登台，果粉今日起即可在全台上萬店家刷卡，使用時手指輕貼在指紋感應器上，一靠近感應刷卡機，會立即喚醒螢幕，並要求消費者確認。（記者陳炳宏攝）

2017-03-29 09:50

〔記者楊雅民／台北報導〕​​眾所期盼的Apple Pay今日正式在台上線，王品集團宣布，旗下包含王品、西堤、陶板屋、原燒、聚鍋、藝奇、夏慕尼、品田牧場、舒果、hot7、ita、莆田以及CooK BEEF等共13品牌，全台共204家門店可支援Apple Pay支付功能。

王品集團也是Apple Pay來台首波指定通路名單中唯一的餐飲集團，王品期待透過搭上Apple Pay列車，優化餐廳結帳流程外，更能讓消費者進到餐廳用餐大大簡化付錢程序。

Apple Pay行動支付品美食，快速便利還能享優惠！王品集團與玉山銀行合作「樂饗王品，玉山好Pay」活動，4/10起至5/31以Apple Pay綁定玉山信用卡，到王品、西堤、陶板屋、原燒、聚鍋、藝奇、夏慕尼、品田牧場、舒果、hot7、ita與莆田等12品牌消費。

除品牌門店提供招待禮乙份外，消費滿1000元可同時獲得100元抵用券（每筆交易限贈送乙張，限下次刷玉山卡折抵使用，兌換至6/30）。