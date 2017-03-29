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國台辦證實 李明哲涉危害國安被查
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電子代工匯損壓力 英業達、仁寶股價持穩

2017-03-29  09:36

〔記者卓怡君／台北報導〕英業達（2356）、仁寶（2324）昨日召開法說會，對於今年看法樂觀，不過，公司坦言本季新台幣急升，匯損壓力大，今日早盤英業達與仁寶股價相對持穩。

英業達看好今年伺服器、手持裝置成長動能，至於NB出貨可優於業界水準，商用NB機種表現穩定，傳統型伺服器營收估可較去年成長5-10％，主要動能來自惠普、戴爾與聯想等大廠，資料中心業務持續快速成長，預期可較去年成長20-30％。

至於仁寶全年出貨量上看9000萬台，並入股樂視子公司，本季將不再提列樂視呆帳。

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  • 英業達去年因人民幣與新台幣匯率波動，匯損金額19.27億元。（記者卓怡君攝）

    英業達去年因人民幣與新台幣匯率波動，匯損金額19.27億元。（記者卓怡君攝）

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