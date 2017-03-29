以色列兩公民興訟 告華映、三星等9公司聯合壟斷
2017-03-29 09:41
〔記者陳梅英／台北報導〕面板廠華映昨晚公告，有兩名以色列公民在以色列地方法院，對華映、韓國樂金、三星、日立等9家公司提起集體訴訟，華映表示，已經於3月27日收到桃園地方法院轉送訴狀文件，將委任律師處理。
這9家被告公司分別為華映、LG Electronics Inc.、Royal PhilipsElectronics N.V.、LG Philips Displays、Samsung Electronics Co., Ltd.、Samsung Display Device Co., Ltd.、Toshiba Corporation、Panasonic Corporation及Hitachi Ltd.等。
這兩名以色列公民在其國家的法院，以這9家公司在1995年至2007年就陰極射管進行聯合壟斷為由，提起集體訴訟。
華映於3月27日收到轉送訴狀文件後委任律師進行評估，並依評估結果決定後續處理方式，以維護該公司權益及商譽，並保障客戶、股東、與相關利害關係人之權益。
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