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Apple Pay上線！歐付寶：旗下綠界科技支援使用

2017-03-29  09:28

〔記者張慧雯／台北報導〕隨著Apple Pay上線，歐買尬（3687）旗下歐付寶持有的綠界科技也宣布今（29）日起為顧客支援使用Apple Pay，該服務以簡單、安全且保障隱私的方式付款，改寫行動支付的面貌，既快速又便利。

綠界表示，安全與隱私是Apple Pay的核心所在。當透過Apple Pay使用信用卡時，實際的卡號不會儲存在裝置或Apple的伺服器上，而是會指派一組獨特的「裝置帳號號碼」，經過加密並以安全方式儲存在你裝置上的Secure Element中，每筆交易均以獨特的一次性動態安全碼加以授權。

綠界科技董事長林一泓表示，非常期待Apple Pay終於正式登陸台灣，更期待藉由Apple Pay的帶領，可以引導更多的消費者體驗更安全且更便利的支付體驗。

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  • 綠界科技董事長林一泓表示，期待藉由Apple Pay的帶領，可以引導更多的消費者體驗更安全且更便利的支付體驗。（記者張慧雯攝）

    綠界科技董事長林一泓表示，期待藉由Apple Pay的帶領，可以引導更多的消費者體驗更安全且更便利的支付體驗。（記者張慧雯攝）

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