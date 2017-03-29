積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線

2017-03-29 07:07

〔記者李靚慧／台北報導〕Apple Pay今日（29）上午7時正式上線，聯邦銀行為首批首批支援使用 Apple Pay的銀行之一，聯邦銀強調，行動支付絕對會是未來支付的趨勢，因此將積極拓展各類行動支付業務。

聯邦銀行信用卡暨支付金融處執行長熊令容指出，行動裝置在民眾的生活中扮演的角色越來越重要，行動支付絕對會是未來支付的趨勢，該行持卡人以聯邦卡使用Apple Pay，可持續獲得該行信用卡提供的各項獨家優惠。

根據聯邦銀行今日曝光的Apple Pay各項優惠，包括6月底前，於Apple Pay使用聯邦卡，加載完成日起30日內，使用Apple Pay新增一般消費不限金額，就回饋50元刷卡金，每戶最高回饋100元刷卡金。

此外，今年底以前，Apple Pay使用聯邦卡新增一般消費不限金額，即可累積幸福時光乙次，累積幸福時光滿10次（含）以上就可兌換星巴克咖啡等各類贈品，最高50次可兌換EZTABLE2千元（限量1千名）。