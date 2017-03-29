英即將啟動脫歐 歐洲股市收紅

2017-03-29 02:36

〔中央社〕英國準備啟動脫離歐洲聯盟程序之際，歐洲股市收高，投資人對美國總統川普在上週健保法案潰敗後能否推動促進經濟議程的疑慮也降低。

倫敦FTSE 100指數漲49.92點或0.68%，收在7343.42點。

法蘭克福DAX 30指數漲153.35點或1.28%，收在12149.42點。

巴黎CAC 40指數漲28.77點或0.57%，收在5046.20點。