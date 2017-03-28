新台幣升值 中華郵政也中彈虧損

新台幣匯率今年以來大幅升值，不僅波及到壽險業獲利，就連中華郵政也受到衝擊。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-03-28 22:40

〔記者王孟倫／台北報導〕新台幣匯率今年以來大幅升值，不僅波及到壽險業獲利，就連中華郵政也受到衝擊！根據金管會今天公布統計，中華郵政今年前2月不賺反賠、稅前盈餘為虧損25.7億元，主要受到對國外投資的匯兌損失。

對於金融業獲利表現變化，金管會今天表示，銀行、保險與證券業2017年前2月稅前獲利共696.98億元，較去年同期的754.1億元、已經衰退7.6%。

其中，減幅最大的是保險的壽險業，去年前2個月整體還有獲利89億元，但今年前2月卻轉為賠錢、整整虧損了7億元，等於整體壽險業今年前2月獲利足足減少96億元!

在中華郵政方面，根據金管會統計，去年前2月仍有獲利21.5億元，但今年前2月同樣也降成虧損25.7億元，若與同期相比，等於獲利減少47.2億元。

日前，立委曾銘宗就曾在立法院表示，由於新台幣匯率大幅升值，對壽險業的海外投資將造成嚴重損失，初估匯損可能有千億元；而金管會保險局當時表示，前2月匯損約有4、5百億元，但投資若有不錯獲利，就能抵銷部分匯損。