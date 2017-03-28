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瓦城去年每股大賺13.12元 發現金股利11.6元

2017-03-28  21:56

〔記者楊雅民／台北報導〕瓦城泰統集團（2729）去年營收達38.53億元，年增11.61%，稅後淨利3.05億元，年增9.33%，EPS13.12元，再寫歷史新高。

董事會決議每股擬發放現金股利11.6元，以今日收盤價242元估算，現金殖利率達4.79%。

瓦城表示，隨著規模擴展，「瓦城」泰統去年集團來客總數再攀新高，達近700萬人次，目前瓦城泰式料理海內外市場直營分店達59家。

「1010湘」總店數增達16家，現為全台最大湘菜品牌；「大心」新泰式麵食去年首度跨足嘉義及宜蘭都會區等觀光重鎮，於短短兩年展現驚人爆發力，總店數攀升至19家，正朝「3年30家」目標邁進。

今年初更再創全新米食餐飲型態，推出跨菜系中式料理「時時香RICE BAR」，穩步實踐「3368」發展計畫 — 3年內，進入第3個新市場，同時推出6個新品牌及新開80家店點目標。

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  • 圖為「瓦城」泰國料理餐廳。（資料照，記者簡榮豐攝）

    圖為「瓦城」泰國料理餐廳。（資料照，記者簡榮豐攝）

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