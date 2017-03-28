大樂透摃龜！ 今彩539頭獎開出4注

2017-03-28 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月28日）開獎的第106000029期大樂透，頭獎摃龜；第106000074期今彩539頭獎開出4注，每注可得獎金600萬，分別由台北市中山區松江路283之1號1樓的必仲行彩券商行、台北市中正區武昌街一段36號的百家樂行、新北市中和區新生街286號的財鼎天彩券行以及桃園市大溪區仁愛里埔頂路一段376號1樓的仙旺彩券行開出。

第106000029期大樂透中獎號碼為：「21、22、32、37、42、44，特別號：38」。頭獎及貳獎均摃龜；參獎共17注獲得，每注可得10萬8090元；肆獎共71注獲得，每注可得1萬7253元；伍獎共1415注獲得，每注可得2380元；陸獎共2223注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬3002注獲得，每注可得400元；普獎共2萬8488注獲得，每注可得400元。

第106000029期49樂合彩中獎號碼為「21、22、32、37、42、44」，四合共2注中獎，每注可得獎金20萬；三合共118注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3509注中獎，每注可得1250元。

第106000074期今彩539中獎號碼為「04、13、16、27、38」，頭獎共4注獲得，每注可得600萬元；貳獎共150注獲得，每注可得2萬元；參獎共6169注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬8246注獲得，每注可獲得50元。

第106000074期39樂合彩中獎號碼為「04、13、16、27、38」，四合共2注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共127注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5718注中獎，每注可得1125元。

第106000074期3星彩中獎號碼為「879」，正彩共13注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000074期4星彩中獎號碼為「6251」，正彩共3注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」