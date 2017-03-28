高雄港區土開公司明成立 首任總經理沈妙姿
2017-03-28 21:31
〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府和臺灣港務公司合資的高雄港區土地開發公司明天成立，行政院長林全將在場見證，公司總經理將由「采采食茶」副總經理沈妙姿擔綱，負責推動高雄港舊港區的轉型、再造。
沈妙姿現年48歲，國立政治大學企管研究所碩士，現任「采采食茶」副總經理，曾任誠品生活股份有限公司設店處協理、台南企業股份有限公司行銷通路事業部協理，具20年開發行銷與文創產業資歷，與高雄市推動舊港區轉型更新、發展觀光、文創、遊艇、會展等新興產業目標契合。
高雄港區土開公司資本額新台幣1億元，交通部臺灣港務公司出資5100萬，高雄市府出資4900萬，屬國營公司。
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