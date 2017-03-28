TRF爭議案暴增 金管會：盼銀行與客戶理性處理

2017-03-28 20:45

〔記者王孟倫／台北報導〕根據統計，TRF衍生性商品的爭議案件，從去年10月至今，又再爆新增200餘件；金管會今天晚間表示，截至目前為止，已經採取多項措施，至於新增爭議案件，盼銀行與客戶雙方以理性態度，面對爭議處理。

根據金管會銀行局最新統計，去年9月底之前的TRF爭議案件，總計有203件；其中，銀行與客戶達成和解為28件、接受調處結果7件、仲裁為78件、進入評議中心處理中有34件，另有撤回或其他結案方式的有48件、協商訴訟中有8件。

不過，去年10月以來，TRF竟然爆出新增兩百餘件爭議案件，引起市場震撼，對此，銀行局局長王儷娟表示，目前尚無統計這些新增案件的態樣，有部分銀行反映，少數銀行客戶原已獲致共識和解、或過去未曾表示異議，卻在去年十月起陸續提出申訴，也有客戶與銀行簽訂仲裁協議，卻不依法進行仲裁，而是要求銀行全賠或高成數賠償。

「對這些新增案件，希望銀行可以妥適處理！」王儷娟說，呼籲銀行與客戶雙方直接透過理性溝通，或儘速透過評議/調處或仲裁等爭議處理機制，由公正第三人釐清爭議。

此外，對於TRF受害聯盟今天赴金管會提出陳情請願，王儷娟指出，國銀銷售TRF等複雜性高風險衍生性商品而導致爭議案件，自2014年起，就陸續採取相關強化管理措施並處分有缺失銀行，建立爭議處理機制並督促銀行積極與客戶協商和解。

對於受害聯盟要求，應該對違規國銀業者應採取「一行為、一處罰」，而非統包式處理；王儷娟直言，我國行政罰法原本就採取一行為一罰、數行為數罰，過去裁罰不當銷售TRF國銀，就是採取此原則，並不是以統包式處理。

「這可能是認定上問題」，王儷娟強調，我們已經在積極檢討，並委託「金融研究發展基金」進行相關研究，包括：一行為的認定及罰鍰額度等事宜，預計在六月底前會出爐。