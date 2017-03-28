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擴建電池交換站 Gogoro再砸20億

2017-03-28  21:16

〔即時新聞／綜合報導〕經濟部投審會今天通過9件投資案，其中包含電動機車Gogoro將增資新台幣27.5億元，用途則是擴建電池交換站及彌補虧損。

經濟部投審會今天召開委員會議，會中通過僑外投資、陸資投資、對外投資等案件，對外投資方面，包含台塑以5.9億美元投資澳大利亞「FORMOSA RESOURCES有限公司」，從事經營礦業開採、礦產品買賣之業務；中國信託商業銀行以4.7億美元投資泰國金融控股公司；台積電以20億美元投資海外子公司，主要做為財務投資及避險使用。

《中央社》報導，在僑外投資部分，Gogoro將增資27.5億元，包含7億多元將用來彌補虧損，20億元則用來租用加油站、便利商店等地點，擴建電池交換站，方便使用者更換電池。

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  • 經濟部投審會今天通過9件投資案，其中包含電動機車Gogoro將增資新台幣27.5億元，用途則是擴建電池交換站及彌補虧損。（資料照，記者王榮祥攝）

    經濟部投審會今天通過9件投資案，其中包含電動機車Gogoro將增資新台幣27.5億元，用途則是擴建電池交換站及彌補虧損。（資料照，記者王榮祥攝）

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2017年3月28日‧星期二‧丁酉年三月初一日
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