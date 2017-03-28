大樂透、今彩539開獎囉！

2017-03-28 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月28日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：21、22、32、37、42、44，特別號：38。

49樂合彩：21、22、32、37、42、44。

今彩539：04、13、16、27、38。

39樂合彩：04、13、16、27、38。

3星彩：879。

4星彩：6251。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。