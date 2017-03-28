英明啟動脫歐 經部：兩年內對我經貿影響不大

2017-03-28 20:16

〔記者黃佩君／台北報導〕英國將於明天啟動脫歐，經濟部貿易局表示，由於脫歐談判仍有兩年過渡期，其間英國仍維持與歐盟相同之關稅與非關稅貿易措施，對我經貿暫時影響不大；中長期而言英國脫歐後須自行發展經貿架構，是強化台英雙邊關係契機，經濟部高層將適時訪英，向英方表達加強經貿合作及簽署FTA（自由貿易協定）之意願。

本月13日英國政府取得國會授權後，即將於當地29日正式通知歐盟理事會，依據歐盟條約第50條啟動脫歐程序，經濟部表示將密切關注與因應。

貿易局表示，由於英國與歐盟談判有兩年過渡期，期間仍可維持與歐盟相同之對外關稅與非關稅貿易措施，因此我國與英國雙邊經貿暫時影響不大。中長期而言，英國脫歐之後仍為WTO會員，但須依據WTO規定更新並提交貨品關稅減讓表及服務業開放承諾表，貿易局未來將視談判情形，進一步分析英國WTO承諾是否變更及對我影響。

此外，目前歐盟對台執行六件雙反貿易救濟措施，包括太陽能光電模組及電池產品、鋼鐵、矽金屬等。若英國完成脫歐，雙方都必須重新檢視這些措施，貿易局也會密切關注是否調整及對我業者影響。

貿易局強調，自去年英國脫歐議題浮上檯面後，經部於去年的台英雙邊經貿對話會議中已向英政府提出關切。未來短期內將持續幫助業者拓銷英國市場；中長期而言，因英國脫歐後勢必重新談判及簽署其對外經貿協議，是我方尋求深化台英雙邊經貿投資關係的契機，經濟部高層將適時訪英，向英國表達加強雙邊經貿合作以及簽署FTA等協議的意願。

根據貿易局資料，由於英國脫歐後勢必重新與各國談判FTA，包括美國、加拿大、以色列、澳洲、紐西蘭、韓國、中國等國也密切注意，若脫歐成功，將推動重新簽署與英國的經貿協定。