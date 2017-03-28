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TFR受害聯盟陳情 要求金管會「一行為一罰」

「TRF受害聯盟」今日前往金管會陳情請願，發表三大訴求，希望金管會可以落實過去承諾，並對違規國銀業者採一行為一罰。（記者王孟倫攝）

2017-03-28  19:36

〔記者王孟倫／台北報導〕TRF（目標可贖回遠期契約）爭議持續不斷!「TRF受害聯盟」今日前往金管會陳情請願，並提出三大訴求包括:「落實一行為，一處罰」、「落實執行歷次召開之協調會議結論」及「一申訴，一回覆」；金管會強調，將全力協助與解決受害聯盟的訴求。

受害聯盟今天在民進黨立委江永昌陪同下，前往金管會並遞交陳情書，由金管會銀行局長王儷娟收下陳情書。

受害聯盟表示，國銀不當銷售TRF，讓風暴延燒兩年多，而銀行財團對於金管會解決爭議之相關決議事項，明顯採取以拖待變，對於所需負擔之責任，毫無自省能力與和解誠意，顯見主管機關金管會若沒有加強金融監理之執法力度，「不足以彰顯金融正義，實現金融改革」。

受害聯盟並提出三大主張，首先是一行為，一處罰。確實依法行政，不能以統包式輕罰，縱容銀行貪圖利益，持續違法違規。

其次是「落實執行歷次召開之協調會議結論」，像是TRF爭議須與企業正常營運融資分開處理，銀行不得以抽銀根等方式脅迫客戶放棄權益；對於銀行匯付上手的平倉金額，是否符合「公平市價」之依據，必須提供具體合理之證明； 銀行違規項目逐筆處以最高額一千萬元罰鍰。

第三，一申訴，一回覆。對於受害聯盟集體呈送之銀行假造董事會議紀錄、編造不實KYC 以及受害戶個別申訴檢舉之銀行不法事實，金管會必須秉持勿妄勿縱，落實監理查察，具體回覆錄案辦理結果，釐清真相，以維消費投資者權益。

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相關關鍵字： TRF TRF受害聯盟 人民幣TRF 金管會 銷售TRF
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