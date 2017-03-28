台灣、南韓出口產品類似 命運卻大不相同

2017-03-28 19:23

〔記者盧永山／台北報導〕牛津經濟公司（Oxford Economics）發布報告指出，南韓勞工薪資增速快於鄰國，台灣勞力成本低廉，加上台幣實質有效匯率，應更具競爭力才對，但過去7年南韓出口量平均年增幅為台灣的逾3倍。報告說，會有如此落差，主因南韓企業已向價值鏈的上游移動，並建立全球品牌，台灣卻受困於不確定的地位。

報告說，台灣和南韓的出口產品類似，使得兩國的落差加大。根據牛津經濟公司的一項指標，兩國的貿易相似度指數達0.67，1代表完全相同。此外，兩國也出口產品到相同的市場。但在2010至2016年間，南韓的出口量平均年增5.3%，台灣只有1.4%。

牛津經濟公司資深經濟學家薩爾蒙（Oliver Salmon）表示，會有如此落差，主要因為南韓企業向價值鏈上游和建立全球品牌的程度大過台灣，尤其是在電子和汽車製造業。

薩爾蒙指出：「台灣擁有很多技術敏感的企業，尤其是半導體和電子產品，卻沒有幾家真正建立全球品牌。」他並舉南韓三星電子和台灣鴻海精密為例。他說，「這部分原因在於，台灣被其相對低調和不確定的地位所困。」

南韓在簽署自由貿易協定（FTA）的速度上也領先台灣。牛津經濟公司指出，自南韓與美國的FTA於2012年生效以來，南韓輸美產品的平均關稅已由2011年的3.8%降至2015年的0.4%。而到2016年為止，南韓對美國的商品出口成長，以名目上的美元計算，每年成長3.4%；同一期間，台灣卻下跌1.7%。

從2008年全球金融海嘯以來，牛津經濟公司所進行的亞洲經濟體貿易表現評比中，台灣是幾個輸家之一。除了台灣，列入評比的香港、日本、泰國和新加坡，也因創新或生產力的增速，難抵生產成本升速，導致製造業流失至臨近更低成本的國家。