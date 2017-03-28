逾700萬有車族注意 今年牌照稅4/1起開徵
［記者吳佳蓉／台北報導］709.9萬汽、機車族注意，再4天，今年使用牌照稅就要開徵，繳納時間從4月1日起至5月2日止。新北市稅捐稽徵處處長黃育民提醒，3月中旬稅單就已陸續寄出，至今未收到的民眾，記得快向地方稅捐機關詢問或線上查詢，以免逾期繳納，遭加罰滯納金，甚至罰鍰。
新北市稅捐稽徵處表示，4月開徵的範圍，包括一般自用車輛、150cc以上重型機車全年牌照稅，以及營業用車輛上半年牌照稅。總計今年開徵件數，突破700萬輛大關，從去年的694.9輛成長至今年的709.9萬輛，增幅2.16%，稅收部分也相應較去年成長2%、達612.86億元。
比較各縣市情形，應稅的車輛數以台中市的97.5萬輛最多，占比13.7%，新北市、高雄市以94.5萬輛及80.3萬輛居次。但由於牌照稅計稅是cc數越高、稅額就越高，因此稅收部分是以車輛合計cc數較高的新北市最高，達86.3億元，占比14.1%，其次為台中市的85.4億元及高雄市的68.4億元。
單看150cc以上重型機車開徵輛數，全台總計23.2萬輛，其中最多集中在雙北，以新北市的5.8萬輛最多，台北市3.2萬輛居次，光兩市占比就達38.6%。
黃育民表示，本周六起，民眾即可開始繳納今年使用牌照稅，原本繳稅截止日為4月30日，但由於逢假日，5月1日又碰上勞動節，因此順延至5月2日截止。逾期未繳，每2日將加徵1%滯納金，惟在5月3日、4日前繳納，雖屬逾期，但還不需加罰滯納金，不想被罰款的民眾，最晚5月4日前一定要繳納。
黃育民指出，如果逾期30天還未繳鈉，違規上路（含路邊停車）的汽、機車，除須補稅、還得處最高1倍以下罰鍰，且會遭移送強制執行，屆時行政執行署將可扣押車主銀行帳戶或名下財產繳稅。
至於繳納管道，稅額在2萬元以下者，可直接到四大超商以現金或ATM繳納，其餘可利用信用卡、電話語音、活期（儲蓄）存款帳戶及晶片金融卡網際網路轉帳，也可透過APP掃描繳款書上QR-Code 繳納，或以自然人憑證、已註冊之健保卡線上繳納。
黃育民提醒，民眾近期應會陸續收到稅單，現在還沒收到的民眾，記得主動向地方稅捐機關詢問，或是使用自然人憑證、已上健保局網站開通繳稅功能的健保卡，上「地方稅網路申報作業」查詢稅額並繳款。
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標題：逾700萬有車族注意 今年牌照稅4/1起開徵
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