台灣麥當勞易主 51億元賣給仰德集團二少李昌霖

2017-03-28 17:55

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣麥當勞確定以51億元轉讓經營權給仰德集團的二少爺、國賓飯店總經理李昌霖所持有的德昱股份有限公司。

德昱公司資本額僅62.5萬元，董事長為李昌霖，董事則有信義房屋董事長周俊吉，以及許玉山等人，該交易案今日並已獲經濟部投審會通過。