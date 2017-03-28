就是要力挺！仁寶參與樂視致新現增7億人民幣
2017-03-28 16:19
〔記者卓怡君／台北報導〕仁寶（2324）受到中國樂視財報風暴衝擊，去年第4季認列6.95億元呆帳，樂視目前正持續還款中，除了力挺樂視渡過危機之外，仁寶更宣布由百分百轉投資仁寶信息參與樂視旗下樂視致新現金增資，投資金額為7億人民幣，仁寶信息將持有樂視致新2.1507%股權。
仁寶總經理陳瑞聰表示，此項投資案將強化仁寶集團與樂視集團全方位戰略合作，雙方合作項目除了手機，還有電視、物聯網等。
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