新台幣連2升收30.17元 續創逾2年半新高

2017-03-28 16:12

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天受到出口商拋匯帶動，終場升值8分，以30.17元兌1美元作收，匯價連2升並續創逾2年半新高，台北外匯經紀公司成交量為7.58億美元。

外匯交易員表示，儘管韓元回檔休息，但新台幣仍走自己的路，受到季底出口商作帳拋匯影響，續往升值方向前進，最快本週將進行30元大關攻防戰。

新台幣今以30.200元開出，最高30.115元、最低30.280元，終場收30.170元。